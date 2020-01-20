У студентов Югры появилась возможность получить «Счастливый билет»

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:01:55+03:00

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В преддверии «Дня студента» в Ханты-Мансийском автономном округе запустили проект «Счастливый билет». Подробности сообщила пресс-служба регионального департамента образования.

Условия участия в проекте предельно просты: каждый студент образовательного учреждения Югры может испытать свою удачу, заполнив «Счастливый билет». Речь идет о желании, связанном со студенческой жизнью. Для этого необходимо пройти по ссылке указать ФИО, образовательное учреждение и свое желание.

Желание должно быть связано со студенческой жизнью. Один студент может отправить только одно желание. Повторные желания не будут участвовать в проекте.

Сбор «Счастливых билетов» завершится 23 января в 21:00. Добавим, что «Счастливый билет» посвящен «профессиональному» празднику, Дню российского студенчества, который отмечают 25 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU