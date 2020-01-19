2020-01-19T19:47:10+03:00
Происшествия

В Югре самым угоняемым автомобилем 2019 года стал «ВАЗ»

Отечественная машина менее всех защищена
Алена Кульмухаметова
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В Югре самым угоняемым автомобилем 2019 года стал «ВАЗ»В Югре самым угоняемым автомобилем 2019 года стал «ВАЗ»Фото: Алена Кульмухаметова
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Госавтоинспекция Югры назвала самую угоняемую марку автомобиля в округе по итогам прошлого года.

Всего, по данным ведомства, в 2019 году было угнано 196 автомобилей, большинство из которых «ВАЗы».

В пресс-службе ведомства пояснили, что для угонщиков отечественный автопром привлекателен по причине наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия автомобилей.

Чаще всего авто угоняли ночью с улиц, придомовой территории. В 61 случае преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Зачастую автовладельцы сами провоцируют угонщиков на нарушение закона, оставляя ключи в машине, особенно зимой, когда прогревают двигатель перед поездкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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