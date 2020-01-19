2020-01-19T19:22:02+03:00
Происшествия

Рейс из Екатеринбурга в Сургут экстренно приземлился в Ханты-Мансийске

Пассажирам предоставили другой самолет
Алена Кульмухаметова
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Рейс из Екатеринбурга в Сургут экстренно приземлился в Ханты-МансийскеРейс из Екатеринбурга в Сургут экстренно приземлился в Ханты-МансийскеФото: pixabay.com
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Авиаинцидент с участием самолета авиакомпании «ЮТэйр» произошел в субботу 18 января. Из-за утечки топлива борт приземлился в столице Югры.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, самолет ATR-72 вылетел в Сургут в 21:12 и должен был прибыть в пункт назначения спустя два с половиной часа.

В Сургут лайнер прибыл в 0:30 часов 19 января. В пресс-службе авиакомпании объяснили экстренную посадку тем, что сработал датчик топливомера.

- Командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме, - отметили в пресс-службе.

Авиакомпания отправила своих пассажиров на другом борте. Добавим, что посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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