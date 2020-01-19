19 Янв. 2020 2020-01-19T09:46:25+03:00

Три человека погибли на пожаре в Сургутском районе. Фото с сайта МЧС ХМАО-Югры

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Страшный пожар в частном доме в Сургутском районе унес жизнь трех человек. Причина возгорания еще не известна.

В МЧС по ХМАО-Югре факт пожара подтвердили: в 07:15 (мест) 18 января поступило сообщение о пожаре дачного дома. Пожар локализован в 07:38. Пожар ликвидирован в 09:17. На тушение пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

По требованию прокурора Югры организована проверка по факту произошедшего. Известно, что пожар случился в дачном жилом доме в СПК «Победит-1», расположенном в 20 км. от п.Солнечный Сургутского района. В результате пожара погибло 3 человека.

Исполняющий обязанности прокурора Сургутского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

В рамках проверки будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, своевременности реагирования экстренных служб, определена степень ответственности виновных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU