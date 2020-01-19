2020-01-19T07:36:59+03:00
Общество

Погода в Югре 19 января: морозы и ветер

Местами по округу ожидается снегопад
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 19 января: морозы и ветер. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреПогода в Югре 19 января: морозы и ветер. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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В воскресенье в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -17 градусов, местами -18, -23 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -17 градусов.

В Сургуте днем ясная без осадков погода. Сильный северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -21 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -21 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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