Жителей Сургута до купелей повезут на микроавтобусах
Жители Сургута без проблем смогут добраться на маршрутках до мест купаний в праздник Крещения. Об этом сообщает администрации города.
- Сургутяне, мы позаботились о том, чтобы в воскресенье вы могли добраться до купелей. От остановки «Преображенский храм» будут курсировать микроавтобусы.
Маршрут движения: ул. Мелик-Карамова (ост. «Преображенский Храм»), ул. Югорская, Югорский тракт, купели (посадка и высадка), Югорский тракт, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова. Время работы: с 10.00 до 22.00, - говорится в сообщении.
Добавим, что купели подготовлены спасателями. У мест купаний будет дежурить полиция и медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU