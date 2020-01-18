2020-01-18T15:25:55+03:00
Общество

Жителей Сургута до купелей повезут на микроавтобусах

Общественный транспорт будет работать до 22 часов
Алена Кульмухаметова
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Жителей Сургута до купелей повезут на микроавтобусах. Фото с сайта администрации города СургутЖителей Сургута до купелей повезут на микроавтобусах. Фото с сайта администрации города Сургут
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Жители Сургута без проблем смогут добраться на маршрутках до мест купаний в праздник Крещения. Об этом сообщает администрации города.

- Сургутяне, мы позаботились о том, чтобы в воскресенье вы могли добраться до купелей. От остановки «Преображенский храм» будут курсировать микроавтобусы.

Маршрут движения: ул. Мелик-Карамова (ост. «Преображенский Храм»), ул. Югорская, Югорский тракт, купели (посадка и высадка), Югорский тракт, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова. Время работы: с 10.00 до 22.00, - говорится в сообщении.

Добавим, что купели подготовлены спасателями. У мест купаний будет дежурить полиция и медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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