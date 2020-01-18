18 Янв. 2020 2020-01-18T15:09:05+03:00

Спасатели напомнили югорчанам о правилах купания в Крещение. Фото с сайта МЧС ХМАО-Югры

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В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят Крещение Господне. В муниципалитетах Югры будут организованы купели на водных объектах или же искусственные емкости для купания.

В МЧС по ХМАО-Югре рассказали, что перед подготовкой купелей проведены замеры толщины льда.

Места организованного купания будут обеспечены специальными подходами, настилами на лед и безопасными спусками, местами для обогрева и переодевания. Для безопасного погружения, купель огорожена с четырех сторон, оборудована перилами для удобства входа и выхода из нее.

Будет обеспечено дежурство спасателей, специалистов ГИМС, бригад скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.

Спасатели напоминают: окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей; перед купанием необходимо разогреться, сделав разминку, пробежку; не следует употреблять алкогольные напитки; к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви; не рекомендуется находиться в проруби более 1 минут; после купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду.

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ИСТОЧНИК KP.RU