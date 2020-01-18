Главным ветеринаром Югры назначен свердловчанин
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность руководителя ветеринарной службы региона Алексея Зуева.
Первый рабочий день в новой должности у Александра Зуева начнется в понедельник 21 января.
По данным окружного департамента общественных и внешних связей, трудовой путь Зуев начинал в должности ветеринарного санитара в совхозе УРС «Уральский» Свердловской области, потом был ветврачом совхоза «Верхне-Пышминский», главным ветврачом колхоза «Красная звезда», а\ф «Уральская», начальником ОГУ «Новоуральская вестанция». Последнее место работы – начальник отдела департамента ветеринарии Свердловской области.
Напомним, что ранее должность руководителя ветеринарной службы - главного государственного ветеринарного инспектора Югры занимал Виктор Трофимов. Он продолжит работу в ведомстве в качестве первого заместитель руководителя.
ИСТОЧНИК KP.RU