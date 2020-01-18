2020-01-18T11:38:19+03:00
Общество

Главным ветеринаром Югры назначен свердловчанин

К своим обязанностям он приступит в понедельник
Алена Кульмухаметова
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Главным ветеринаром Югры назначен свердловчанинГлавным ветеринаром Югры назначен свердловчанинФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность руководителя ветеринарной службы региона Алексея Зуева.

Первый рабочий день в новой должности у Александра Зуева начнется в понедельник 21 января.

По данным окружного департамента общественных и внешних связей, трудовой путь Зуев начинал в должности ветеринарного санитара в совхозе УРС «Уральский» Свердловской области, потом был ветврачом совхоза «Верхне-Пышминский», главным ветврачом колхоза «Красная звезда», а\ф «Уральская», начальником ОГУ «Новоуральская вестанция». Последнее место работы – начальник отдела департамента ветеринарии Свердловской области.

Напомним, что ранее должность руководителя ветеринарной службы - главного государственного ветеринарного инспектора Югры занимал Виктор Трофимов. Он продолжит работу в ведомстве в качестве первого заместитель руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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