2020-01-18T09:04:24+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска пытался снять со счета экс-сожительницы полмиллиона рублей

Мужчине грозит срок до 6 лет
Алена Кульмухаметова
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Житель Ханты-Мансийска пытался снять со счета экс-сожительницы полмиллиона рублейЖитель Ханты-Мансийска пытался снять со счета экс-сожительницы полмиллиона рублейФото: pixabay.com
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Югорчанин после расставания с возлюбленной решил утешить себя ее деньгами. Имея доступ к ее мобильному банку, он успел снять 70 тысяч рублей, а хотел полмиллиона.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили факт кражи денег с банковской карты.

- В июне 2019 года 44-летний житель окружного центра, имея доступ к онлайн-банку своей гражданской жены, пытался похитить с ее счета около полумиллиона рублей.

Однако женщина вовремя заблокировала карту, в результате чего сожитель смог потратить на собственные нужды лишь 70 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в ведомстве.

Добавим, что злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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