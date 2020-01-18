18 Янв. 2020 2020-01-18T07:02:44+03:00

Погода в Югре 18 января: сильный ветер и метель. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

Автовладельцам рекомендуют быть осторожнее и внимательнее на дорогах

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В субботу 19 января в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный снег, метель. Ветер западный 5 - 10 метров в секунду, местами порывы 15 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -13 градусов, в северных и восточных районах до -14, -19 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег, метель. Ветер западный 5 - 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.

В Сургуте преимущественно облачная погода. Небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -13 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU