В национальной деревне Сургутского района открылся первый фельдшерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каюкова Сургутского района начал принимать первых пациентов. Подробности сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
- Мы получили лицензию. Это очень важный медицинский объект для территории, поскольку постоянной дороги до населенного пункта нет. Летом до деревни можно добраться только на моторной лодке, а в холодное время года - по зимнику, - прокомментировал директор депздрава Югры Алексей Добровольский.
В фельдшерско-акушерском пункте в Каюкова, есть все необходимые лекарства, закуплено новое оборудование. Медработники будут оказывать помощь жителям деревни и еще восьми юрт, которые расположены в радиусе 60 километров.
Специалисты будут вести осмотр детей и взрослых, ставить прививки, делать инъекции. Врачи смогут оказать также неотложную помощь.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU