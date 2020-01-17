В национальной деревне Сургутского района открылся первый фельдшерский пункт

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:24:45+03:00

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Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каюкова Сургутского района начал принимать первых пациентов. Подробности сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

- Мы получили лицензию. Это очень важный медицинский объект для территории, поскольку постоянной дороги до населенного пункта нет. Летом до деревни можно добраться только на моторной лодке, а в холодное время года - по зимнику, - прокомментировал директор депздрава Югры Алексей Добровольский.

В фельдшерско-акушерском пункте в Каюкова, есть все необходимые лекарства, закуплено новое оборудование. Медработники будут оказывать помощь жителям деревни и еще восьми юрт, которые расположены в радиусе 60 километров.

Специалисты будут вести осмотр детей и взрослых, ставить прививки, делать инъекции. Врачи смогут оказать также неотложную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU