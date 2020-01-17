Жителей столицы ХМАО зовут на семейный фестиваль «Варежка»
Ханты-Мансийский театр кукол объявил о начале приема заявок на участие в третьем фестивале семейных кукольных спектаклей «Варежка».
Как пояснили в театре, впервые подобное мероприятие прошло в 2018 году. Тогда восемь семей Ханты-Мансийска в течение двух месяцев с помощью артистов, режиссеров и художников придумывали свои собственные спектакли, изготавливали кукол и декорации, подбирали музыку и костюмы. Затем на сцене состоялся финальный показ, в котором дети вместе со взрослыми представили работы по мотивам любимых сказок. Их оценивали зрители и профессиональное жюри.
В марте 2020 года пройдёт уже третий фестиваль. Принять участие может любая семья, которая готова испытать себя в постановке спектакля.
Заявки принимаются до 7 февраля. Более подробная информация на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU