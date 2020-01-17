Жителей столицы ХМАО зовут на семейный фестиваль «Варежка»

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:18:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Ханты-Мансийский театр кукол объявил о начале приема заявок на участие в третьем фестивале семейных кукольных спектаклей «Варежка».

Как пояснили в театре, впервые подобное мероприятие прошло в 2018 году. Тогда восемь семей Ханты-Мансийска в течение двух месяцев с помощью артистов, режиссеров и художников придумывали свои собственные спектакли, изготавливали кукол и декорации, подбирали музыку и костюмы. Затем на сцене состоялся финальный показ, в котором дети вместе со взрослыми представили работы по мотивам любимых сказок. Их оценивали зрители и профессиональное жюри.

В марте 2020 года пройдёт уже третий фестиваль. Принять участие может любая семья, которая готова испытать себя в постановке спектакля.

Заявки принимаются до 7 февраля. Более подробная информация на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU