В колониях Югры заключенные освоили производство четырех новых видов продукции

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:56:35+03:00

Заработанные деньги они тратят не только на свои нужды

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Объем промышленного производства в колониях Югры составил 38 миллионов рублей. Как подчеркнули в пресс-службе УФСИН ХМАО, увеличение составило примерно 1,2 раза.

- Основная отрасль производства в местах лишения свободы –металлообработка. На эту сферу приходится 37%. Еще 20% занимает швейное производство, 15% - деревообработка, 10% - предоставление рабочей силы, 7% - сельское хозяйство, 11% - другие товары и услуги, пояснили сотрудники службы наказания Югры.

В 2019 году в учреждениях УФСИН на территории ХМАО освоили четыре новых вида продукции. Речь идет об урнах, скамейках, площадках для мусоросборников и хлебобулочных изделиях.

Среднемесячная заработная плата осужденных в 2019 году составила - 11280 рублей. Из этих денег они выплачивают иски потерпевшим, а также могут делать покупки товаров питания и первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU