17 Янв. 2020 2020-01-17T14:37:34+03:00

Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» состоится в Нижневартовске Фото: pixabay.com

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В детской школе искусств №1 30 января состоится благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Как отметили в городском департаменте по социальной политике, вход на мероприятие свободный.

Сообщается, что в программе прозвучат произведения инструментальной музыки. Также слушателям представят вокальные композиции в исполнении обучающихся и преподавателей школы искусств.

При посещении концерта зрители смогут оказать посильную помощь детям, нуждающимся в лечении. Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду помощи детям Ханты-Мансийского автономного округа «Лучик света». Деньги направят на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Начало мероприятия в 18:15. Концерт пройдет по адресу: Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 11-А. Телефон для справок и уточнения подробностей: 41-04-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU