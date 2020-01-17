17 Янв. 2020 2020-01-17T14:25:01+03:00

Синоптики прогнозируют ветер, снег и метель в ХМАО Фото: pixabay.com

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Ночью, 18 января, в восточных, а днем в центральных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается ветер порывами 15 - 17 метров в секунду. Как отметили в МЧС ХМАО, сильный ветер будет сопровождаться снегом и метелью.

Югорские спасатели рекомендуют в случае ухудшения погоды воздержаться водителям от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Нужно быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, разумно выбирать скорость, учитывая сильный ветер и снижение видимости.

МЧС Югры также напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. Ветер может способствовать быстрому распространению огня.

Отмечается, что на время усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Проходя мимо зданий, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь свисающего снега.

Осторожность необходимо соблюдать и пешеходам: при осложнении на дорогах и плохой видимости нужно быть предельно внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU