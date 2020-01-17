Бывший заместитель главы Пыть-Яха предстанет перед судом

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:56:24+03:00

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Прокурор Пыть-Яха утвердил обвинение в отношении бывшего заместителя главы администрации города. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, он обвиняется в совершении преступления по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».

Расследование установило, что обвиняемый в 2011-2016 годах, до вступления в должность заместителя главы, осуществлял предпринимательскую деятельность: он сдавал в аренду нежилые помещения. Но в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе мужчина зарегистрирован не был.

Злоумышленник получил доход в размере более 17 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU