Урай объявил о готовности к празднику Крещения

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:33:56+03:00

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Мероприятия, посвященные празднику Крещения, состоятся в Урае 19 января. По информации городской администрации, на время крестного хода будет ограничено движение транспорта.

С 10:00 будут ограничения на улице Узбекистанская на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Яковлева. Далее по пути следования хода от Храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Сперва по традиции состоится богослужение в храме. Далее в 10:30 начнется крестный ход от стен храма до места купания. Обряд освящения воды настоятель проведет на реке в 11:00. На данный момент все основные работы по подготовке места для омовения на реке Конда уже проведены.

Обеспечивать безопасность будут правоохранители, аварийно-спасательные и медицинские бригады, которые будут нести суточное дежурство в канун праздника и день его проведения.

Добавим, что погода по прогнозам синоптиков обещает быть без сильных морозов. А значит можно ожидать большой наплыв людей в этот день.

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ИСТОЧНИК KP.RU