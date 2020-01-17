Трое югорчан вошли в состав олимпийской сборной России по волейболу

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:11:01+03:00

Они выступят на соревнованиях в Токио

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Накануне всероссийская федерация волейбола обнародовала расширенный список кандидатов в мужскую сборную страны на олимпийский сезон - 2020. Как отметили в центре спортивной подготовки сборных команд Югры, сборная России уже имеет путевку на Олимпийские игры в Токио.

В составе числятся трое воспитанников спортивных школ Югры. К выступавшим на прошлой бразильской олимпиаде вартовчанину Артему Вольвичу и сургутянину Игорю Кобзарю присоединился еще один вартовчанин - Сергей Савин.

Известно, что Сергей является воспитанником волейбольного клуба «Югра-Самотлор». Там с 2008 года он три сезона подряд становился лучшим бомбардиром нижневартовской команды. Сейчас югорчанин выступает за новосибирский «Локомотив», который на данный момент является лидером в российской суперлиге. Для Сергея Олимпийские игры в Токио станут первыми в его профессиональной карьере.

Вся сборная уже прошла детальный медосмотр и получила рекомендации от главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо. Кроме того, стали известны соперники России по волейболу на групповом этапе летних игр-2020 в Токио. Мужская сборная сыграет против Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

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ИСТОЧНИК KP.RU