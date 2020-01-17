2020-01-17T12:51:50+03:00
Общество

Приставы Нижневартовска взыскали с транспортной компании крупную сумму налогов

За фирмой числились миллионы неуплаченных средств
Руслан Савинов
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Приставы Нижневартовска взыскали с транспортной компании крупную сумму налоговПриставы Нижневартовска взыскали с транспортной компании крупную сумму налоговФото: pixabay.com
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Приставы Нижневартовска взыскали с организации крупную задолженность перед налоговой службой. Подробности предоставила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Югры.

Сообщается, что компания по аренде грузового транспорта с водителем в течение длительного времени не платила налоги. В итоге накопилась задолженность более трех миллионов рублей.

Руководителю организации-должника вручили требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения. Однако добровольно представители юридического лица обязательства налогоплательщика не исполнили.

Пристав-исполнитель установил, что на должника зарегистрированы транспортные средства. После этого было вынесено постановление о запрете на регистрацию в отношении легковых и грузовых автомобилей.

Лишь после этого была погашена задолженность более трех миллионов рублей и исполнительский сбор на сумму более 240 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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