Приставы Нижневартовска взыскали с транспортной компании крупную сумму налогов
Приставы Нижневартовска взыскали с организации крупную задолженность перед налоговой службой. Подробности предоставила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Югры.
Сообщается, что компания по аренде грузового транспорта с водителем в течение длительного времени не платила налоги. В итоге накопилась задолженность более трех миллионов рублей.
Руководителю организации-должника вручили требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения. Однако добровольно представители юридического лица обязательства налогоплательщика не исполнили.
Пристав-исполнитель установил, что на должника зарегистрированы транспортные средства. После этого было вынесено постановление о запрете на регистрацию в отношении легковых и грузовых автомобилей.
Лишь после этого была погашена задолженность более трех миллионов рублей и исполнительский сбор на сумму более 240 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU