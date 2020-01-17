2020-01-17T12:28:06+03:00
Здоровье

Югра попала в тройку регионов-лидеров по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Для сердечников расширят список льгот
Руслан Савинов
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Югра попала в тройку регионов-лидеров по лечению сердечно-сосудистых заболеванийЮгра попала в тройку регионов-лидеров по лечению сердечно-сосудистых заболеванийФото: pixabay.com
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Медицинская практика ХМАО по лечению сердечно-сосудистых заболеваний внесена в список лучших в России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры.

- В Югре первые шаги по реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - успешные. Все мероприятия выполнены, контрольные точки достигнуты без нарушения сроков. По рейтингу клинических показателей субъектов РФ по сумме баллов Югра входит в тройку лидеров по исполнению программы. Мы отмечаем снижение смертности от инфаркта миокарда на 20%, от острого нарушения мозгового кровообращения – на 14 %, - отметила главврач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Добавим, с 2020 года в Югре ожидается расширение льготы для пациентов, перенесших острые сосудистые нарушения, инфаркт, инсульт или операцию на сердце. Препаратами будут обеспечивать в течение года с момента выявления заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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