2020-01-17T11:30:03+03:00
Общество

Эксперты отметили снижение количества случаев отравлений алкоголем в ХМАО

Особо опасно покупать спиртное в сомнительных местах
Руслан Савинов
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Эксперты отметили снижение количества случаев отравлений алкоголем в ХМАОЭксперты отметили снижение количества случаев отравлений алкоголем в ХМАОФото: pixabay.com
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Специалисты подвели итоги контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, которую продают на территории Югры. Итоги сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

В 2019 году проверяющие нашли в 0,7 проценте случаев несоответствия микробиологическим показателям в алкоголе. Следует отметить, что в регионе отмечается стабильная тенденция снижения количества случаев отравлений: с 366 в 2014 году до 275 случаев в 2019 году.

Добавим, что специалисты советуют воздержаться от приобретения алкогольной продукции в сомнительных местах, в интернете, а также с рук у неизвестных лиц. Можно потребовать у продавца документы, в которых содержится информация о происхождении, качестве и безопасности продукции. В случае возникновения сомнений в качестве продукции, можно обратиться в управление Роспотребнадзора Югры по телефону: +7 (3467) 360003.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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