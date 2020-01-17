Сургутяне почтили память одного из первых градоначальников города

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:30:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Краеведческий музей Сургута провел встречу, посвященную 90-летию со дня рождения одного из первых глав города Петра Мунарева. Как отметили в администрации города, он был председателем горисполкома с 1965 по 1973 годы.

- Становление и развитие ведущих отраслей промышленности в Сургуте происходило при Петре Мунареве. Вся инфраструктура города была заложена в то время, когда он был председателем горисполкома. На плечи Петра Александровича легли сложнейшие вопросы. Несмотря на огромную нагрузку, он всегда был внимателен к людям. К нему обращались с тысячами просьб и он старался помочь каждому, – отметил глава города Вадим Шувалов.

Мунарев - один из первых градоначальников, чье имя крепко связано с историей города и его бурным ростом. Памятное мероприятие состоялось в рамках проекта «Люди нашего города» в преддверии 55-летия присвоения статуса города Сургуту.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU