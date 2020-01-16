Суд в Нефтеюганске определит наказание для гендиректора, которая похитила деньги у компании
Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «Присвоение имущества в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения». Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
По версии следствия, обвиняемая занимала должность генерального директора управляющей компании «Городское домоуправление 5». С апреля 2017 года по ноябрь 2018 года она изготовила одиннадцать заведомо подложных договоров аренды транспорта. Сфальсифицированные документы женщина предоставляла в бухгалтерию.
Всего из кассы компании в счет оплаты договоров она получила около 778 тысяч рублей. Деньгами она в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU