2020-01-16T15:56:36+03:00
Происшествия

Суд в Нефтеюганске определит наказание для гендиректора, которая похитила деньги у компании

Похищенное она уже успела растратить
Руслан Савинов
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Похищенное она уже успела растратитьПохищенное она уже успела растратитьФото: pixabay.com
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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «Присвоение имущества в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения». Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, обвиняемая занимала должность генерального директора управляющей компании «Городское домоуправление 5». С апреля 2017 года по ноябрь 2018 года она изготовила одиннадцать заведомо подложных договоров аренды транспорта. Сфальсифицированные документы женщина предоставляла в бухгалтерию.

Всего из кассы компании в счет оплаты договоров она получила около 778 тысяч рублей. Деньгами она в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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