2020-01-16T15:45:10+03:00
Общество

Жителям ХМАО напомнили, что о своих долгах можно узнать через госуслуги

Через сервис также можно подать различные заявления
Руслан Савинов
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Жителям ХМАО напомнили, что о своих долгах можно узнать через госуслугиЖителям ХМАО напомнили, что о своих долгах можно узнать через госуслуги
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Жители Югры могут узнать о своих задолженностях в электронной форме благодаря сервису госуслуг. Об этом информирует пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа.

На сайте госуслуг предоставляются данные о наличии исполнительного производства и информация о его ходе. Для получения сведений необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных услуг и подать соответствующее заявление. Результат предоставления услуги размещается в личном кабинете или направляется заявителю по электронной почте.

Кроме того, в личном кабинете можно подать различные заявления, например, о продлении сроков в исполнительном производстве, о временном ограничении на выезд должника из России и другие. Отмечается, что услуги, полученные в электронном виде, сэкономят гражданам много свободного времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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