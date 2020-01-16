2020-01-16T15:18:22+03:00
Общество

Губернатор ХМАО представила в Москве югорский опыт привлечения инвестиций

В столице России проходит Гайдаровский форум
Руслан Савинов
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В столице России проходит Гайдаровский форумВ столице России проходит Гайдаровский форумФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в деловом ужине «Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия» Гайдаровского форума. По информации департамента общественных связей ХМАО, мероприятие прошло сегодня, 15 января, в Москве.

Делегация региона представила югорский опыт по формирования доверительных отношений с инвесторами, их влиянии на экономический рост, возможностях для устойчивого роста инвестиционной привлекательности субъекта России и других аспектах данного вида деятельности.

- Мы довольно смело использовали и используем механизмы государственно-частного партнерства до введения на федеральном уровне соответствующего закона. Мы активно используем концессионные соглашения, у нас их сейчас 31. За 5 лет мы построили 125 детских садов. Нам это удалось только потому, что мы больше 30% из этого объема делали не за счет муниципальных капитальных вложений, а на условии элементов партнерства, - сообщила губернатор ХМАО.

Добавим, что Югра ежегодно входит в число лидирующих субъектов России по инвестиционному рейтингу. Региона является также одним из шести лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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