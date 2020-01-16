16 Янв. 2020 2020-01-16T15:02:02+03:00

Семья из Кондинского района через суд смогла получить новое жилье Фото: pixabay.com

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По иску прокурора Кондинского района семья была обеспечена жилым помещением. Прошлое жилье было непригодным

По данным прокуратуры ХМАО, была проведена проверка по обращению жительницы поселка Луговой. Женщина жаловалась на нарушение жилищных прав.

Установлено, что жилое, в котором проживала ее семья на условиях договора социального найма было признано непригодным в 2006 году. В 2013 году аварийное здание было снесено.

Однако в нарушение требований жилищного законодательства другого жилья органы местного самоуправления семье не предоставили. Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию Лугового обязанности предоставить семье благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время семье женщины предоставлено новое жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU