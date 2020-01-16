2020-01-16T14:46:07+03:00
Общество

Югорчан приглашают на авторские экскурсии по Ханты-Мансийску

«Субботний арт-променад» ждет гостей
Руслан Савинов
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Югорчан приглашают на авторские экскурсии по Ханты-Мансийску. Фото государственного художественного музея ХМАО.Югорчан приглашают на авторские экскурсии по Ханты-Мансийску. Фото государственного художественного музея ХМАО.
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В окружной столице Югры подготовили экскурсионную программу выходного дня. По информации государственного художественного музея, жителей и гостей Ханты-Мансийска ждет цикл авторских экскурсий 18 января 2020 года. Всего подготовлено четыре маршрута в течение субботнего дня.

В зале русской иконописи XV – начала XX веков будет возможность научиться прочитывать иконы, погрузиться в их символы и духовные послания. Зрители узнают о наиболее ярких событиях русской истории, вошедших в сказания о чудотворной силе. «Реликвариум. Погружение в мир икон» начнется в 12:00.

Через два часа после этого начнется «Источник вдохновения». Во время экскурсии зрители познакомятся с портретами знаменитых русских живописцев. Зрители узнают, кого современники называли русским Ван-Дейком, увидят уникальный автопортрет Карла Брюллова, образы прекрасных дам.

Наконец в 17:00 состоится экскурсия в форме арт-медитации «Глубокий смысл природы». Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3467) 33-08-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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