Губернатор ХМАО прокомментировала послание президента России

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:22:16+03:00

Жители региона тоже подключились к обсуждению

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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Москву, где глава государства огласил свое послание. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Свои мысли она изложила в личном инстаграм-аккаунте.

- Все поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из послания Федеральному Собранию приняты правительством Югры для исполнения. До конца текущей недели будет издан соответствующий нормативный правовой акт, - написала Наталья Комарова.

После выступления президента депутаты Югры, общественники и неравнодушные жители обсудили, как реализовывать задачи послания. Первыми в послании Владимира Путина были затронуты демографические вопросы.

- Порадовало, что материнский капитал будет распространяться на первенца, и увеличен капитал на второго ребенка. Очень нужна поддержка семьям, когда ребенку исполняется три года. Еще очень важно, что дети начального звена будут получать бесплатное питание, - сказала председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Также в своем послании президент предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU