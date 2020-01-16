2020-01-16T13:59:23+03:00
Общество

Несколько жителей ХМАО лишились денег на сайтах бесплатных объявлений

Данные онлайн-площадки облюбовали мошенники
Руслан Савинов
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Несколько жителей ХМАО лишились денег на сайтах бесплатных объявленийНесколько жителей ХМАО лишились денег на сайтах бесплатных объявленийФото: pixabay.com
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Накануне в ХМАО произошло 11 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО, пострадавшие перевели злоумышленникам почти полмиллиона рублей. Как и ранее, среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

Самой крупной суммы лишилась 27-летняя жительница Нижневартовского района. Женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка. Под предлогом остановки несанкционированного списания денег он похитил порядка 150 тысяч рублей с карты югорчанки.

Тем временем в Нягани 24-летняя местная жительница разместила на сайте «Авито» объявление о продаже свадебного платья. Вскоре девушке позвонил неизвестный. Он сказал, что готов купить у нее платье. Введя ее в заблуждение, злоумышленник завладел реквизитами киви-кошелька. Оттуда он похитил со счета более четырех тысяч рублей.

По всем фактам правоохранители возбудили уголовные дела. Полиция Югры призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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