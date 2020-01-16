В окружной больнице Нижневартовска установили новое оборудование для 3D-снимков

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:39:25+03:00

Также в учреждении подошел к концу ремонт

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В нижневартовской окружной клинической больнице закончили ремонт помещений и установили нового ангиограф. Подробности и описание уникального аппарата сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

- Ангиографическая установка позволяет получить 3D реконструкцию любого изображения для более детального изучения и помощи в принятии решения при выполнении манипуляций, все это в совокупности снизит риск развития осложнений и повысит безопасность наших пациентов. Сегодня у нас работают четыре подготовленных специалиста, которые имеют большой опыт работы в лечении заболеваний сердца, - прокомментировал главный врач клиники Алексей Сатинов.

Новое оборудование приобретено в рамках программы развития здравоохранения Югры. Оно позволит врачам шире использовать возможности высокотехнологичных методов обследования и лечения пациентов с нарушением кровообращения. Работу на новом оборудовании планируется начать уже в феврале этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU