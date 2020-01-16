2020-01-16T13:04:13+03:00
Общество

Детская школа искусств в Октябрьском районе получила новое здание

Педагогов и учеников поздравили с новосельем власти Югры
Руслан Савинов
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Детская школа искусств в Октябрьском районе получила новое здание. Фото думы ХМАО.Детская школа искусств в Октябрьском районе получила новое здание. Фото думы ХМАО.
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В поселке Приобье Октябрьского района состоялась торжественная презентация нового здания детской школы искусств. Подробности открытия учреждения сообщили в региональной думе.

С важным событием сотрудников и учащихся школы поздравило большое количество чиновников. Ранее школа искусств ютилась в устаревшем помещении. Теперь же ученики получили обновленное просторное здание.

- Надеюсь, благодаря нашим общим стараниям здесь будут реализованы интересные и самые смелые идеи, которые позволят нам и дальше гордиться талантливыми ребятами Октябрьского района, - рассказал депутат думы ХМАО Леонид Михалко.

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Октябрьском районе в школе искусств в 2019 году было также обновлено 95% оборудования и музыкальных инструментов. Теперь воспитанники школы получают качественно новый уровень подготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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