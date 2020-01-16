16 Янв. 2020 2020-01-16T12:54:02+03:00

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Полиция Мегиона установила причастных к краже банкомата из торгового центра в декабре 2019 года. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

По материалам следствия, продавцы обнаружили утром пропажу банкомата, когда пришли на работу. Прибывшие на место полицейские установили, что преступление было совершено ночью. Злоумышленники взломали двери торгового центра и вынесли устройство. Вход в здание не был оборудован сигнализацией, не охранялся, видеонаблюдения тоже не было. По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находилось около 6 300 000 рублей.

Полицейские установили личности четверых подозреваемых, а также место их временного проживания. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен похищенный банкомат со следами взлома. Денег внутри уже не было.

Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего молдованина, задержали в Нижневартовске. В данный момент задержанный арестован. При обыске у него изъяли часть похищенных денег.

Полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичному преступлению, совершенному ранее в другом регионе России. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/755010" frameborder="0"></iframe> Полиция Мегиона раскрыла кражу банкомата из торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU