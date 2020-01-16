2020-01-16T12:54:02+03:00
Происшествия

Полиция Мегиона раскрыла кражу банкомата из торгового центра

Часть похищенных денег удалось вернуть
Руслан Савинов
Поделиться:
Полиция Мегиона раскрыла кражу банкомата из торгового центраПолиция Мегиона раскрыла кражу банкомата из торгового центраФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полиция Мегиона установила причастных к краже банкомата из торгового центра в декабре 2019 года. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

По материалам следствия, продавцы обнаружили утром пропажу банкомата, когда пришли на работу. Прибывшие на место полицейские установили, что преступление было совершено ночью. Злоумышленники взломали двери торгового центра и вынесли устройство. Вход в здание не был оборудован сигнализацией, не охранялся, видеонаблюдения тоже не было. По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находилось около 6 300 000 рублей.

Полицейские установили личности четверых подозреваемых, а также место их временного проживания. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен похищенный банкомат со следами взлома. Денег внутри уже не было.

Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего молдованина, задержали в Нижневартовске. В данный момент задержанный арестован. При обыске у него изъяли часть похищенных денег.

Полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичному преступлению, совершенному ранее в другом регионе России. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Полиция Мегиона раскрыла кражу банкомата из торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Кондинского района через суд смогла получить новое жилье
Югорчан приглашают на авторские экскурсии по Ханты-Мансийску
Огнеборцы Нижневартовска спасли на пожаре женщину
Губернатор ХМАО прокомментировала послание президента России
Несколько жителей ХМАО лишились денег на сайтах бесплатных объявлений
В окружной больнице Нижневартовска установили новое оборудование для 3D-снимков
Урайца осудили за незаконное хранение наркотиков
Детская школа искусств в Октябрьском районе получила новое здание
Полиция Мегиона раскрыла кражу банкомата из торгового центра
Родителям в ХМАО напомнили, что дети тоже болеют сахарным диабетом
Комиссия определила лучшего муниципального служащего Югры
Биатлонисты Югры подготовились к новому первенству региона
За минувшие сутки на югорских дорогах погиб один человек
Один югорчанин украл деньги, другой - телевизор и микроволновку
Сургутский район перевыполнил план по вводу жилья
Более тридцати новорожденных хантымансийцев получили подарок «Расту в Югре»