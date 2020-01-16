2020-01-16T12:26:03+03:00
Здоровье

Родителям в ХМАО напомнили, что дети тоже болеют сахарным диабетом

Врачи отметили три главных симптома
Руслан Савинов
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Родителям Югры напомнили, что дети тоже болеют сахарным диабетом. Фото центра медпрофилактики ХМАО.Родителям Югры напомнили, что дети тоже болеют сахарным диабетом. Фото центра медпрофилактики ХМАО.
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В ХМАО в рамках всероссийской акции до конца января специалисты напоминают родителям о симптомах диабета. Как отметили в центре медицинской профилактики Югры, посетителям учреждений здравоохранения региона рассказывают об оказании медицинской помощи и социальной адаптации детей, страдающих сахарным диабетом.

- Очень много есть, но быстро худеет? Это может быть первый признак. Постоянно хочет пить? Возможно второй симптом. Чаще обычного ходит в туалет, особенно ночью? Это может быть третий тревожный звоночек, - отметили медики.

Врачи продолжают принимать меры по раннему выявлению и профилактике осложнений диабета. Участковые педиатры рассказывают родителям о симптомах, диагностике и лечении заболевания, проводится экспресс-оценка состояния здоровья детей и подростков.

Кроме того, на информационных стендах и телеэкранах в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях активно размещаются информационные материалы в рамках акции «Дети тоже болеют сахарным диабетом». Главное – помочь родителям вовремя обратить внимание на тревожные симптомы заболевания и обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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