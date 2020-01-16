16 Янв. 2020 2020-01-16T09:04:04+03:00

Один югорчанин украл деньги, другой - телевизор и микроволновку Фото: pixabay.com

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За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления. Как уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО, из произошедших преступлений 30 уже раскрыто. Отмечается, что из упомянутых нарушений закона семь были кражами

Так, в Мегионе ранее судимый 18-летний подозреваемый похитил из автомобиля, припаркованного на перекрестке улиц Губкина и Садовой, 3400 рублей. Деньги принадлежали 50-летнему водителю. Возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения - обязательство о явке.

Тем временем в Нягани ранее судимый 32-летний подозреваемый из квартиры дома на улице Мира похитил телевизор и микроволновую печь. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Добавим, что за прошедшие сутки раскрыто пять ранее произошедших преступлений. Из них: два факта в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи. Арестованы два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU