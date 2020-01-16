Комиссия определила лучшего муниципального служащего Югры

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:30:48+03:00

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В Югре подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа в 2019 году». Как сообщили в администрации Нижневартовска, за победу в нем боролись 31 участник из 14 муниципальных образований региона.

После всех испытаний победители определены по шести номинациям. В конкурсе приняли участие три служащих Нижневартовска. Из них один признан победителем. Еще один рекомендован конкурсной комиссией к поощрению благодарностью регионального департамента кадровой политики.

Первое место в номинации «Муниципальное хозяйство и системы жизнеобеспечения» заняла заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска Ирина Воликовская. Благодарностью поощрена директор департамента экономики города Ильяна Багишева. За участие в конкурсе также отмечена главный специалист отдела по поддержке предпринимательства управления по развитию промышленности и предпринимательства Нижневартовска Татьяна Крецул.

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ИСТОЧНИК KP.RU