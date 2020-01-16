Биатлонисты Югры подготовились к новому первенству региона

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:18:33+03:00

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С 17 по 19 января в центре зимних видов спорта имени Филипенко пройдет первенство округа по биатлону среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, а также 2003-2004 годов рождения. Подробности сообщил спорторганизатор «ЮграМегаСпорт».

Среди около сотни юных биатлонистов из муниципалитетов ХМАО выявят сильнейших в двух дисциплинах - индивидуальной гонке и спринте. В первый день, 17 января девушкам предстоит преодолеть 7,5 и 10 км, а юношам 10 и 12,5 км, а также продемонстрировать стрельбу на четырех огневых рубежах.

После дня отдыха спортсмены вновь выйдут на старт для того, чтобы побороться за звание сильнейшего биатлониста округа в спринте. И уже 19 января девушки пробегут по биатлонному стадиону 4,5 и 6 км, а юноши 6 и 7,5 км в соответствии с возрастом.

Добавим, что после окончания соревнований биатлонный сезон продолжится первенством округа среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Оно пройдет с 29 января по 3 февраля. Результаты спортсменов пойдут в зачет III спартакиады «Спортивные таланты Югры» в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU