Сургутский район перевыполнил план по вводу жилья

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:54:43+03:00

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В 2019 году жилищный фонд Сургутского района увеличился более, чем на 57 тысяч квадратных метров. Как сообщили в администрации района, перевыполнение плана составило 12%.

- Новые квадратные метры необходимы, в том числе для расселения людей из аварийного жилфонда. У застройщиков порядочные отношения с районом. Особенно, если сравнить с 2015 годом, когда у нас фактически не было жилья для приобретения. Взять, например, большой Белый Яр, где живут 20 тысяч человек. Там с 2010 по 2015 годы было закуплено для переселения всего пять квартир. По квартире в год! За последний год мы построили и выкупили только в этом поселке 281 квартиру, – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Лидером среди поселений по приросту жилых домов в 2019 году стал Солнечный. На его территории возвели более 28 тысяч квадратных метров. Там же зарегистрировано большое количество аварийных жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU