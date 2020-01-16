Более тридцати новорожденных хантымансийцев получили подарок «Расту в Югре»

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:37:50+03:00

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С начала 2020 года в Ханты-Мансийске родился 31 ребенок. Как отметили в администрации города, все 18 мальчиков и 13 девочек получили подарки «Расту в Югре». Презенты состоят из шкатулки для «маминых сокровищ» и 20 тысяч рублей на мультикарте.

- При ее активации на счет одного из родителей или законных представителей новорожденного малыша зачисляются денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Родители смогут потратить эти деньги по своему усмотрению. Вместе с картой они получают шкатулку, которую можно использовать для хранения памятных вещей – первого локона, бирки, слепков ступней, - сообщили представители городского ЗАГСа.

Напомним, «Расту в Югре» - это окружная программа, рассчитанная на восемь лет. Подарок выглядит как упакованная пластиковая карта с QR-кодом.

Такие же подарки получат все хантымансийцы, чьи дети родятся в городе до 2028 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU