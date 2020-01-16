2020-01-16T07:28:23+03:00
Общество

Жители столицы ХМАО увидят выставку «Время – Север»

Она станет доступна с 23 января
Руслан Савинов
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Жители столицы ХМАО увидят выставку «Время – Север». Фото музея природы и человекаЖители столицы ХМАО увидят выставку «Время – Север». Фото музея природы и человека
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В музее природы и человека столицы ХМАО состоится открытие выставки «Время – Север» 23 января в 16:00. По информации музея, в церемонии открытия примет участие автор работ Анастасия Головнева, где расскажет о своем творчестве, а также представит тематическое выступление театра обско-угорских народов «Солнце».

«Время – Север» – это наблюдения за национальной культурой северных народов, а также сочетание детских воспоминаний художника. На выставке будут представлены работы, выполненные акварелью и пастелью. Одни из них погружают в мифологию, другие раскрывают тему современной экологии, показывая образ жизни аборигенов и бурное освоение Югры.

Напомним, Анастасия Головнева – художник, дизайнер, член союза художников России, родилась в Сургуте. Музей природы и человека приглашает всех желающих посетить открытие ее выставки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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