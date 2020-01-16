За 2019-й год в Югре возбудили почти 30 тысяч дел за неуплату штрафов ПДД

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:55:09+03:00

За неуплату штрафов ПДД в 2019 году возбудили почти три тысячи административных дел . Фото ГИБДД ХМАО.

Изменить размер текста: A A

В 2019 году за неуплату штрафов сотрудники ГИБДД ХМАО возбудили 28011 дел об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по 912 делам назначен арест, в 690 случаях – обязательные работы. По 25391 делу назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного.

Напомним, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение двукратного размера суммы впоследствии. Либо применяется арест на срок до 15 суток. Также могут назначить обязательные работы на срок до 50 часов.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу. С января 2016 года за некоторые административные правонарушения можно получить пятидесятипроцентную скидку, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении.

Узнать о наличии штрафов водители могут на портале госуслуг и на официальном сайте госавтоинспекции в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU