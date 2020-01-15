Житель Сургутского района вместо резины на автомобиль получил дыру в кармане

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:51:57+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило заявление от 50-летнего местного жителя. По данным УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, он требовал привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманом похитили у него деньги.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в середине декабря 2019 года потерпевший заказал на сайте «www.maxisnad.ru» зимнюю резину на автомобиль. После оформления заказа, он перевел более 13 тысяч рублей за товар. До настоящего времени ни денег, ни товара он так и не получил.

Проводится комплекс оперативных мероприятий. Делается все для установления и задержания лиц, совершивших преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказанием преступникам может стать лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU