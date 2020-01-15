2020-01-15T15:51:57+03:00
Происшествия

Житель Сургутского района вместо резины на автомобиль получил дыру в кармане

Югорчанин стал жертвой мошенников
Руслан Савинов
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Житель Сургутского района вместо резины на автомобиль получил дыру в карманеЖитель Сургутского района вместо резины на автомобиль получил дыру в карманеФото: pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило заявление от 50-летнего местного жителя. По данным УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, он требовал привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманом похитили у него деньги.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в середине декабря 2019 года потерпевший заказал на сайте «www.maxisnad.ru» зимнюю резину на автомобиль. После оформления заказа, он перевел более 13 тысяч рублей за товар. До настоящего времени ни денег, ни товара он так и не получил.

Проводится комплекс оперативных мероприятий. Делается все для установления и задержания лиц, совершивших преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказанием преступникам может стать лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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