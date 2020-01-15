Центр космических услуг поможет уточнить уровень освещенности Сургута

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:41:38+03:00

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Парламентарии Югры всерьез занялись вопросом достаточной освещенности Сургута. По данным пресс-службы региональной думы, они направили запрос в центр космических услуг для ночной съемки города.

Сотрудники центра произвели обработку космического снимка. В результате удалось выделить яркие объекты и составить анализ освещенности районов муниципалитета.

- Так, территория Сургута была разделена на квадраты 200 на 200 метров, в каждом из них было подсчитано количество ярких объектов и их площадь. На основе этих данных создана картосхема освещенности муниципального образования, которая позволяет провести сравнительный анализ освещенности разных районов города, - отметили в думе ХМАО.

Одной из причин заняться данным вопросом стало то, что в настоящий момент жители проводят собственную работу по устранению затемненности проездов микрорайонов 16 и 16А. Данный снимок поможет дать объективную оценку освещенности . Это также позволит обосновать потребность дополнительного освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU