Энергетики и экологи помогут помогут регоператору утилизировать елки

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:17:33+03:00

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К акции «Елочный сбор» регоператора присоединились энергетики и природный парк «Самаровский чугас», а также муниципальные службы городов ХМАО. Как отметили в «Югра-Экология», елки после торжеств нужно утилизировать правильно.

Югорчанам нужно все отслужившие деревья отнести на контейнерную площадку. Оттуда их заберет спецтехника и отвезет на переработку.

Главная задача жителей Югры – донести дерево к контейнеру. Но никак не оставить в сугробе возле дома.

- Такое мероприятие мы организуем первый раз. Раньше все новогодние елки вывозились на полигон. В этом году региональный оператор с помощью дружественных предприятий организует переработку. Чтобы хвойные деревья принесли пользу и после новогодних праздников. Эта мульча может послужить подстилкой животным, отсыпкой для остановки поросли под линиями электропередач, удобрением в сельском хозяйстве, - отметил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Первый рейс запланирован на 20 января, когда уже завершатся все новогодние и рождественские праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU