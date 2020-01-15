2020-01-15T14:58:08+03:00
Общество

В Сургутском районе насчитали 80 «трудных» семей

Число проблемных родителей постепенно снижается
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургутском районе насчитали 80 «трудных» семейВ Сургутском районе насчитали 80 «трудных» семейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сургутском районе члены комиссии по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды в неблагополучные семьи. Как сообщили в администрации района, чаще всего такие взрослые имеют проблемы c алкоголем, ведут асоциальный образ жизни, оставляют детей без присмотра на длительное время.

Матерям и отцам напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

- В Сургутском районе проживают порядка 80 семей, которым необходим, так сказать, «контроль» со стороны. Как минимум раз в месяц, каждую из этих семей мы посещаем в рейде. Кроме того, работа с нашими подопечными ведется со стороны представителей социальных служб, медработников, участковых, специалистов органов опеки. Отмечу, что благодаря совместным действиям коллег, за прошлый год с контроля снято 38 семей, - рассказала замначальника комиссии по делам несовершеннолетних Сургутского района Инна Черепанова.

Как правило выявляют проблемные семьи, которые находятся в социально опасном положении, на основании сигналов от окружающих.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Сургутского района вместо резины на автомобиль получил дыру в кармане
Центр космических услуг поможет уточнить уровень освещенности Сургута
Начинающие водители Югры стали причиной более сотни ДТП в 2019 году
Энергетики и экологи помогут помогут регоператору утилизировать елки
Участникам югорского этапа «Лыжни России» напомнили правила участия
В Сургутском районе насчитали 80 «трудных» семей
Северян приглашают к участию в конкурсе на выбор талисмана будущей переписи
Югорская городская больница получила новое оборудование
Жителей ХМАО похвалили за участие в проекте «Чистая страна»
Медики рассказали югорчанам о первых действиях перед и после крещенских купаний
Через аэропорт Сургута в 2019 году прошли почти два миллиона пассажиров
Казахстанца осудят за распространение килограмма наркотиков в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человек
Доноры Югры помогли сотням пациентов
Житель Пыть-Яха похитил дамскую сумочку
Новые мусорные контейнеры установили в Ханты-Мансийске
После семейной драки сургутянин выпрыгнул из окна многоэтажки