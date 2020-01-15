В Сургутском районе насчитали 80 «трудных» семей

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:58:08+03:00

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В Сургутском районе члены комиссии по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды в неблагополучные семьи. Как сообщили в администрации района, чаще всего такие взрослые имеют проблемы c алкоголем, ведут асоциальный образ жизни, оставляют детей без присмотра на длительное время.

Матерям и отцам напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

- В Сургутском районе проживают порядка 80 семей, которым необходим, так сказать, «контроль» со стороны. Как минимум раз в месяц, каждую из этих семей мы посещаем в рейде. Кроме того, работа с нашими подопечными ведется со стороны представителей социальных служб, медработников, участковых, специалистов органов опеки. Отмечу, что благодаря совместным действиям коллег, за прошлый год с контроля снято 38 семей, - рассказала замначальника комиссии по делам несовершеннолетних Сургутского района Инна Черепанова.

Как правило выявляют проблемные семьи, которые находятся в социально опасном положении, на основании сигналов от окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU