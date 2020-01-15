15 Янв. 2020 2020-01-15T14:42:36+03:00

Северян приглашают к участию в конкурсе на выбор талисмана будущей переписи

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Художников, дизайнеров и просто творческих людей Югры приглашают принять участие в конкурсе по разработке символа переписи населения в 2020 году. По информации организаторов конкурса, победитель получит 60 тысяч рублей.

С 14 января начался прием работ на выбор талисмана. Отмечается, что талисманом может стать любой объект, человек, животное или растение. Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган.

- Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020, — указано в условиях конкурса.

Прием работ продлится до 10 февраля. В нем могут принять участие граждане, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте и заполнить специальную форму.

Победителя конкурса определят в два этапа: голосованием на сайте переписи и выбором жюри. Добавим, что сама всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU