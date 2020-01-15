2020-01-15T14:32:26+03:00
Здоровье

Югорская городская больница получила новое оборудование

Оно поможет сохранять зрение
Руслан Савинов
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Югорская городская больница получила новое оборудованиеЮгорская городская больница получила новое оборудованиеФото: pixabay.com
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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» детская поликлиника, диагностическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория югорской больницы пополнились медоборудованием.

Как сообщили в пресс-службе департамент здравоохранения ХМАО, для детской поликлиники приобрели офтальмологическую цифровую систему. Она позволяет выявлять ретинопатию недоношенных. Это заболевание является сегодня основной причиной детского слабовидения и слепоты.

- Также приобретен аппарат для оценки пороговой чувствительности сетчатки. Это один из самых передовых анализаторов полей зрения. А с помощью щелевой лампы проводят исследования переднего отдела глаза до середины глаза. Аппарат применяют, в том числе, и для диагностики онкологических заболеваний глаз, - сообщили в депздраве.

Первые пациенты уже прошли рентгенологическое исследование на новом флюорографе. В первой половине 2020 года также запланирована установка нового магнитно-резонансного томографа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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