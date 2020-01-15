2020-01-16T05:34:30+03:00
Общество

Погода в Югре 16 января: незначительное потепление и метель

Температура днем не опустится ниже -12 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 16 января: незначительное потепление и метельПогода в Югре 16 января: незначительное потепление и метельФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В четверг, 16 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, метель и изморозь. Ветер преимущественно юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -7, -12 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -5 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9 -10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие сутки на дорогах Югры погиб один человек
Один югорчанин украл деньги, другой - телевизор и микроволновку
Сургутский район перевыполнил план по вводу жилья
Более тридцати новорожденных хантымансийцев получили подарок «Расту в Югре»
Жители столицы ХМАО увидят выставку «Время – Север»
За 2019-й год в Югре возбудили почти 30 тысяч дел за неуплату штрафов ПДД
Житель Сургутского района вместо резины на автомобиль получил дыру в кармане
Центр космических услуг поможет уточнить уровень освещенности Сургута
Начинающие водители Югры стали причиной более сотни ДТП в 2019 году
Энергетики и экологи помогут помогут регоператору утилизировать елки
Участникам югорского этапа «Лыжни России» напомнили правила участия
В Сургутском районе насчитали 80 «трудных» семей
Северян приглашают к участию в конкурсе на выбор талисмана будущей переписи
Югорская городская больница получила новое оборудование
Погода в Югре 16 января: незначительное потепление и метель
Жителей ХМАО похвалили за участие в проекте «Чистая страна»
Медики рассказали югорчанам о первых действиях перед и после крещенских купаний
Через аэропорт Сургута в 2019 году прошли почти два миллиона пассажиров
Казахстанца осудят за распространение килограмма наркотиков в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человек
Доноры Югры помогли сотням пациентов
Житель Пыть-Яха похитил дамскую сумочку
Новые мусорные контейнеры установили в Ханты-Мансийске
После семейной драки сургутянин выпрыгнул из окна многоэтажки