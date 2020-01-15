15 Янв. 2020 2020-01-16T05:34:30+03:00

Погода в Югре 16 января: незначительное потепление и метель Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -12 градусов

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В четверг, 16 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, метель и изморозь. Ветер преимущественно юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -7, -12 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -5 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9 -10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU