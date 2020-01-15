Медики рассказали югорчанам о первых действиях перед и после крещенских купаний
Специалисты подробно описали действия до и после погружения в прорубь в крещенские купания. Центр медпрофилактики Югры также напомнил, что ныряльщикам понадобится большое махровое полотенце, теплая и легко одеваемая одежда и шлепанцы.
По мнению экспертов, немного подкрепиться нужно за час-полтора до погружения в иордань. Иначе чувство голода либо переполненный желудок будут отвлекать.
- Когда вы приедете к иордани, то вам предстоит сделать следующее. Сначала сделать разминку: несколько приседаний, парочка наклонов и махов руками. Так вы подготовите себя к погружению, разгоните кровь и разогреете мышцы. Потом не спеша раздеться и спокойно спуститься в иордань, без прыжков и длительных заплывов. Спустились, погрузились, вышли, - поделились врачи центра медпрофилактики.
В конце нужно быстро обтереться и одеть сухую одежду. Затем рекомендуется выпить горячего чая и отправиться домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU