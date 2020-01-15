15 Янв. 2020 2020-01-15T13:42:04+03:00

Через аэропорт Сургута в 2019 году прошли почти два миллиона пассажиров Фото: pixabay.com

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Международный аэропорт Сургута подвел итоги деятельности за 2019 год. В пресс-службе сообщили, что количество пассажиров составило один миллион 868 тысяч человек. Это стало историческим рекордом воздушной гавани Сургута.

Пассажиропоток на международных линиях в 2019 году вырос почти на пять процентов и составил более 188 тысяч пассажиров. На внутренних воздушных линиях рост составил примерно восемь процентов. Наиболее популярными международными направлениями стали – Анталья, Камрань, Пхукет. Отечественные – Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Уфа.

Большинство рейсов из Сургута в период новогодних праздников было выполнено точно по расписанию. Это удалось осуществить несмотря на большую загруженность линий. Производственные службы аэропорта работали в усиленном режиме для бесперебойного выполнения взлетов и посадок

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ИСТОЧНИК KP.RU