2020-01-15T13:13:02+03:00
Происшествия

Казахстанца осудят за распространение килограмма наркотиков в Сургуте

Ему грозят десятки лет заключения
Руслан Савинов
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Казахстанца осудят за распространение килограмма наркотиков в СургутеКазахстанца осудят за распространение килограмма наркотиков в СургутеФото: pixabay.com
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Гражданин Казахстана предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Сургуте. Детали уголовного дела сообщила региональная прокуратура.

Правоохранители обвиняют 37- летнего казахстанца по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Следствием установлено, что мужчина в октябре 2019 года прибыл в Сургут для получения доходов от распространения запрещенных веществ.

По указанию пока еще не установленного руководителя преступной группы через тайники-закладки он получал наркотики. Затем обвиняемый расфасовывал их на мелкие партии и размещал в различных местах города.

В ноябре 2019 года полиция пресекла деятельность наркосбытчика. По результатам следственных действий из незаконного оборота изъяли более килограмма «синтетики».

В данный момент обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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